告別了封建的纏足傳統，為何女性依然難以丟棄高跟鞋？台灣豫劇團新戲《金蓮纏夢》，演員展現傳統戲曲的「蹺功」，也描繪堅韌的女力。

導演殷青群表示，這齣戲對他而言是圓一個夢，「我自小坐科學戲時，看到旦角演員上的第一門課就是踩蹺，心中一直希望能安排以踩蹺為主的大戲，讓演員展現硬底子功夫，發揚傳統戲曲精神。」

《金蓮纏夢》由作家王瓊玲擔任編劇，故事描述清末民初時期，女子從青春到老，一生被三寸金蓮的裹腳布緊緊糾纏，除了身體受捆縛及行動不便，也禁錮了靈魂與想像。女子小時候受制於父母家，嫁作人婦後轉為夫家而活，甚少擁有對生命及生活的自主權。歷經百年後，告別封建的纏足傳統，為何女性還難以丟棄有纏足象徵的高跟鞋？故事就此展開。

藝術總監王海玲表示，《金蓮纏夢》是描述台灣的女性自立自強、不向命運低頭的故事。團長彭宏志則表示，這齣戲展現在前人艱辛的努力下，現在才有平等自由的生存環境。值得一提的是，這次演出還有台灣戲曲學院歌仔戲科國中二年級學生合演，也是帶領台灣戲曲向下扎根。

演出將於5月21、22日在台北台灣戲曲中心大表演廳，6月18、19日在高雄大東文化藝術中心演藝廳，6月4、5日於嘉義縣表演藝術中心、6月25日於屏東藝術館登場。