基隆海大餐敘案在桃園持續延燒，爆聯邦銀行內壢分行員工群聚，5日一口氣增加6人染疫，該行累計7人確診，桃園市衛生局長王文彥說，目前初步疫調7人足跡並不複雜，希望就此打住，他不諱言明天開工日，有遠遊或去演唱會等人口密集處都建議快篩，且防疫間距要加大，未來4天是關鍵期，避免無症狀傳染。

副市長李憲明說，桃園5日新增確診有11例本土、8例境外，累計確診案例2359人，居家隔離2329人，目前有23所學校、幼稚園、補習班停課，包括29學生、6老師合計35人確診，其中復旦中學、大業國小、東勢國小明天復課，其餘12學校將有專任督學到學校訪視，落實停課不停學。

王文彥說，桃園目前有5條傳播鏈，第一條大潭發電廠累計確診95人，包括桃園28人、外縣市67人，第二條舞蹈教室累計12人確診，2條目前都在收斂中，5日並無增加確診者。

第三條傳播鏈是網購電商凡美工作室，5日新增2確診都是居隔中陰轉陽，是衛理幼兒園確診女童案23912的媽媽（案24780）跟妹妹（案24867），該家庭還有阿公、爸爸共5人染疫，所幸對社區影響不大，凡美傳播鏈累計41人染疫，其中桃園有35人。

「基隆海大餐敘案在桃園還在發展中！」王文彥說，基隆海大體育老師聚餐傳給同桌的桃園友人，其中友人妻子是聯邦銀行內壢分行退休人員，因曾和老同事餐敘釀該銀行1員工於4日確診，市府擴大匡列該分行29人，5日增加6人確診（案24781至24786），累計7人染疫，目前正擴大匡列疫調，初步調查社區足跡並不複雜，希望就此打住，該分行也將停工10天。

第五條傳播鏈則是新北體育柔道案，已傳到很多學校，在桃園就拓展到4校，5日增加柔道學生案24416的父親（案24908），居隔匡列確診，他服務的經國國中採檢217人都陰性，王文彥說，柔道傳播鏈還有些微變動，希望就此打住。

另有2個獨立個案，分別是某人壽公司業務員（案24789）因接觸的客戶是台北確診者案24538而染疫，另一個則是跟新北三峽親戚案24847吃飯，親戚2日確診後主動去篩檢站PCR採檢確診（案24909）。

王文彥說，桃園確診11人目前都是居隔匡列中確診，會繼續擴大範圍網住，希望在每天都有多人確診下能控制疫情，不要等比級數增加，直言未來3、4天是關鍵期，5個篩檢站天天營運，將延長開設到周日。

「遠遊之後能快篩就快篩，能不在一起吃飯就不在一起吃飯！」王文彥強調，明天收假日，所有公司行號或家庭，連假4天若有遠遊或去演唱會等人口密集處，都建議快篩，也呼籲周三到周日，所有家庭、社區、公司聚會，也盡可能嚴守防疫規則，減少聚餐，希望在不限縮生活條件下、疫苗第三劑施打率突破60％之前，大家仍要遵守防疫規則，嚴守戴口罩、勤洗手、保持社交距離，「大家一起來，才不會發生無症狀感染，傳給家裡的長者！」，為人為己，大家一起努力。