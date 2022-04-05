因俄烏戰爭持續進行，世界銀行(World Bank)不僅下修東亞以及太平洋地區2022年GDP(經濟成長率)預估值，同時示警，萬一俄烏國際情勢日後再惡化，該區GDP向上衝的動力恐怕會熄火。

東亞以及太平洋地區就地理位置而言，包括中國大陸、日本、韓國、東南亞地區、澳洲、紐西蘭以及其它的太平洋島國等。世銀於5日預測，前列區域2022年GDP平均來說可望成長5%，低於2021年10月，也就是俄羅斯大軍壓境烏克蘭之前所預估的5.4%。

同時，世界銀行也表示，若國際地緣政治狀況持續不佳，且政府又反應不及，GDP可能只剩下4%。

此報告中，預計中國大陸2022年GDP將增5%，低於之前預估的5.4%。世銀指出，中國大陸有能力執行景氣刺激計畫，降低不利於GDP的衝擊性。其中，這些不利GDP的現象目前有3個。

世銀認為，俄烏大戰是影響東亞以及太平洋地區GDP最大的風險，且已造成3項利空，包括全球食物以及燃料價格一片大漲、金融市場動盪不安，以及信心度下滑。

另外，東亞以及太平洋區還是有新冠疫情傳出，中國大陸的GDP動力出現結構性趨緩現象。同時，通膨大漲也可能讓美國加快貨幣緊縮腳步。因此，俄羅斯與烏克蘭之間的衝突，更是令當今全球景氣發展雪上加霜。

世銀預估，俄烏戰爭對東亞以及太平洋地區的經濟影響，將取決於曝險程度還有恢復力道。除中國大陸以外，東亞以及太平洋其它地區2022年GDP預估應在4.8%左右。

世界銀行表示，東亞與太平洋區雖正脫離新冠病毒魔掌中，但俄烏目前還在大戰，也壓抑景氣成長性。所幸，該區尚有健全的基本面以及穩健的政府政策，應該可度過目前不利GDP發展的種種難關。