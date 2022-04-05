配合推動雙語國家政策，國教署於110年度發布「補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，110學年度共計補助50校，今(111)年度8月新學期開始，將增加補助達55校，並與台灣師範大學等4所大學合作培養師資，以提升雙語學習成效。

國教署表示，計畫補助內容包括：補助每校聘僱外籍英語文教師、雙語代理教師、協助辦理雙語實驗班相關事宜的專任助理所需費用。

國教署指出，學校可透過所聘外籍英語文教師與校內教師，進行協同教學及共同備課，且外籍英語文教師也可提供學校雙語教師英語授課的諮詢服務，提升學校雙語教學能量。

國教署指出，計畫同時提供獲補助學校辦理雙語實驗班的所需相關經費，例如：改善校內視訊設施或建立雙語實驗班環境設施等設備費用、辦理雙語教學相關研習及活動所需經費，以及其他與推動雙語課程及教學有關事項等，均可納入補助計畫經費編列項目，以營造更佳雙語學習環境。

另外，為精進獲補助學校雙語實驗班授課教師的雙語教學量能，國教署指出，與教育部師資藝教司合作辦理「雙語實驗班在職教師雙語教學增能學分班」，並於臺師大、彰師大、高師大及銘傳大學共4所師資培育大學，於110年開設4班次，以培訓雙語實驗班授課教師。111年將持續開班，並視獲補助學校現場實務需求規畫課程內容。

國教署特別指出，並委請彰化師範大學英語學系辦理「高級中等學校雙語實驗班支持系統計畫」，提供雙語實驗班教師雙語授課支持系統，及辦理入校觀課、訪視、研習等相關活動，以及時了解現場教學狀況。