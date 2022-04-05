美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天在簡報會中表示，從美國運到烏克蘭的8億美元安全援助方案物資已在週末期間送達；另一批則在接下來24小時內運抵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，柯比說：「我們知道烏克蘭人目前最需要的是標槍（Javelin）飛彈、刺針（Stinger）飛彈及無人機，因此這批運送物資，都以此為優先。」

根據五角大廈發布的消息，國防部1日也宣布加碼3億美元援烏方案，這是根據「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）所授權的額外援助活動。

柯比表示，3億美元方案物資將必須向合約商購買，並非來自美方庫存，但也是善用既有資源以協助烏克蘭。

柯比說，他們向「烏克蘭安全援助倡議」申請加碼援助，不過是手邊既有資源，不會影響到美國現階段戰備。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110405