「太陽花女王」劉喬安〈本名：劉依函〉過去因參加社會運動走紅，未料之後接連捲入多樁是非，先是因仲介賣淫被依偽證罪起訴，又因持有K他命遭警方逮捕，後來她受訪更承認修修臉。近年她幾乎不再登上新聞版面，原來是到了美國波士頓重新生活，近日她罕見在臉書分享近照，坦言兩年多沒回台灣，非常想念家鄉的一切，見親友因疫情影響生活和事業，內心相當沉重，也沒心情玩樂。

劉喬安2017年遭週刊踢爆涉及援交，當時她出庭堅稱「賣酒不賣淫」，遭檢方依偽證罪起訴，之後她表示不會上訴，會乖乖接受3個月有期徒刑的懲罰，並在直播中透露會踏入八大行業，完全是因為19歲時遭一位陳姓大亨討債274萬，每個月要還15萬，才被迫下海，之後更聲淚俱下表示：「曾跟有錢人有過交易，來換取好一點生活，這樣有錯嗎？」，但隨後她便將這段直播刪除。

劉喬安曬近照。（圖／翻攝自劉依函臉書）

2018年8月劉喬安在計程車上被警查獲持1小包K他命殘渣，她因太過慌張，不小心將粉末灑到椅墊上，她在臉書發文坦言：「姐以前的確用止痛藥、酒精和麻醉劑（k）來逃避一切」，但強調已到醫院戒癮半年，近期絕無碰毒，她受訪時更透露，因自己接連爆出負面消息，讓為人正直的父親相當不滿，劉喬安哽咽說：「爸爸跟我說，他的告別式我都可以不用出席。」

然而為母則強的劉喬安當時仍強打起精神，表示絕對不能倒下，要好好扛起家中生計，近年她除了當DJ也做芳療師的工作，昨(4日)她過37歲生日，難得在臉書用公開發文分享近況，寫下：「兩年不在台灣了，所有的人事物都好想好想」，並預告最晚年底就能回家，這兩年她在美國幾乎也沒過生日，心繫台灣，「看到好多開餐飲、服裝的台灣寶貝們也成重災戶，好多人生活受了影響、還錯過了好多家人與姊妹人生中的大事，心裡有點沈重 ⋯完全不想慶祝也沒有心情玩樂」。

劉喬安話鋒一轉，直說但該許的願望還是得許，一是「希望親友跟自己都平安健康，疫情之後大家都能發財」，二是「有生之年永遠有顆青春乾淨的心」，三是「願天災人禍別再擴散蔓延，我們真的需要好消息」，網友也回應她說：「生日快樂」、「祝福妳在外國一切都好、幸福快樂，然後妳本來就很青春了啦，依舊是個少女」。

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