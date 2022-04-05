年代美女主播虞承璇，擁有甜美臉蛋的她被譽為「最正甜心主播」，時常在社群網站與粉絲分享日常生活，作風可說是相當親民，不過近來接到詐騙集團來電，她表示一句話就讓對方知難而退，讓網友大讚實在太厲害了。

根據《ETtoday》報導，虞承璇透露近日有通不認識的電話號碼不斷來電，起初以為是借貸或推銷股票群組不打算接，但由於對方奪命連環叩，加上掛斷電話仍不死心狂打，讓她決定接起電話確認是何事，接起電話一聽是帶著「台灣國語」腔的男性，對方表明是書店業者，希望她去ATM解除操作，不然下訂書籍數量恐變成20本，會增加一筆為數不小的消費。

虞承璇雖然曾透過網站預訂1本書籍，但接到電話卻絲毫不慌亂，直接跟對方表示：「我故意的好嗎！我就是要送親朋好友一人一本啦，怎樣？」此回應讓對方直接傻眼，再次詢問確定嗎之後，因為不知道該如何接話，就匆匆掛掉電話，機靈的反應讓網友大讚反將詐騙一軍，直呼真的太厲害了，根本成為所有人遇到相似事件的良好範例。

虞承璇2020年與有著「華航徐大英」的機師男友結婚，今年情人節時宣布懷孕的好消息，開心表示：「非常開心寶寶加入我跟睿達的家，一個身體裡有兩個心跳，神奇又感動，也恭喜麻糬要當哥哥了」，更以一句「未曾謀面，卻已愛你至深」道出懷孕的喜悅，也期待見面的那天能趕快到來。