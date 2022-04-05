別人的喜歡是對自己的認可，當對方帶著誠心來交友的時候，便要認真對待，否則很有可能會成為爛桃花。運勢命理網站「靈匣網」分享，雙魚、天蠍、巨蟹、牡羊、處女在4、5月份桃花很多，不過要小心變成爛桃花。

雙魚座

雙魚座的人，對待伴侶是很溫柔的，他們收起自己冷漠的心思，小心的愛著對方。收起了棱角的雙魚們，在愛情中表現出了最大的包容，這是一般人得不到的待遇。雙魚們的溫柔會給伴侶帶來支援，困難時有前行的動力。近兩個月雙魚們會遇到許多桃花，兩人是偶然相識，一見鍾情，再見傾心，攜手相伴未來，但是雙魚們也會遇到爛桃花。雙魚們對自己不上心的人是很冷漠的，加上對方死纏爛打便更是不喜，可是殊不知這樣的冷漠會激起對方的好勝心，非要攻克雙魚。

天蠍座

天蠍們性格是很高冷的，因此對待身邊的人很沒耐心，他們不會直接表現自己的不喜，卻會減少交流。能讓天蠍們好顏相待的人不多，他們甚至倫理觀念淡薄，但是伴侶算是一個會讓天蠍耐心相待的人。天蠍們願意在伴侶面前開啟心扉，包容對方，這是極為不易的。最近天蠍們會遇到桃花，與雙魚一樣是一見傾心，開始一段戀情。不可避免也會遇到爛桃花，天蠍們的不耐煩，脫口而出的傷人的話，會激化矛盾。

巨蟹座

巨蟹座的人們是溫柔中帶著強悍，有讓人不容拒絕的意味。他們重感情，對待親人朋友從來都是真誠用心。巨蟹們對待伴侶不會強勢，而是拿出自己所有的耐心，尊重對方，讓對方自由的在自己的世界裡翱翔，巨蟹們會是伴侶最強大的後盾。隨著巨蟹們桃花運的上升，身邊會出現許多追求者，但是巨蟹們一直在默默等待真正屬於自己的人出現，給予對方自己所能給的一切。巨蟹們會遇到爛桃花，是自己愛情路上的絆腳石，要謹慎處理。

牡羊座

牡羊們熱情奔放，可也是極有棱角、堅硬的人，原則性很強，在規則允許的範圍內對別人好，實際上真正能讓牡羊們說心裡話的人是不多的。不過在面對伴侶的時候，牡羊們會收起自己的棱角，為對方破戒，溫柔以待。牡羊座的人們是非常適合談戀愛的，5月份牡羊們的桃花達到頂峰，會遇到自己的真愛，牡羊們用自己火熱的溫柔打動了對方。桃花多的時候，爛桃花也是不可避免的，牡羊們要收起自己的暴脾氣，慢慢解決。

處女座

處女們追求完美的原因，一部分是想要讓自己更好，另一部分也是因為有些自卑，但是這被藏在心底，旁人無法知曉，處女們心裡或許也沒意識到這點。對待感情更是這樣，在戀愛中的處女們同樣缺乏自信，但是追求處女們的人是不少的。在桃花運增多的時候，處女們不愁遇不到自己喜歡的人。唯有一點，處女們要認真對待別人的喜歡，不能肆意揮霍，不然不僅不會遇到心愛的人，還會有爛桃花糾纏，給處女們的生活帶來麻煩。處女們想要和對方走下去，相信自己，拿出態度來。