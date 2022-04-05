大家平常會去漁港吃海鮮嗎？通常人們會覺得在漁港的餐廳吃海鮮會比一般餐廳便宜許多。近日，有網友到宜蘭的烏石港的海港餐廳用餐，結帳時發現總金額和老闆當初的報價差距甚遠，讓他上網崩潰直呼，根本被當盤子耍。

一名網友於臉書社團《爆料公社 》發文並附圖，問眾網友覺得3種海鮮煮四道菜，外加一盤店家贈送的青菜該賣多少錢算合理。他表示店家抓海鮮的時候，龍蝦跟他們報價1700元，還說幫我們少算2兩，螃蟹報價1500元，結果結帳的時候居然報價6000多元。網友表示煮之前跟上桌後的價格完全不一樣，讓他完全無法接受，覺得被坑錢。

網友上網崩潰，覺得被騙了（圖/《爆料公社 》臉書）

許多網友看完發文，驚呼這和當初基隆碧沙漁港的情況似曾相識：「這將步上基隆碧沙（必殺）漁港的後程」」、「烏石港大概忘了碧沙漁港是怎麼沒落的吧」。但也有不少網友提醒：「只要是不寫價錢的餐廳，少碰吧，時價=常常就是你爆炸的唬價」、「現撈活海鮮，撈起來要秤時就要先問一下價錢，不要只知道一兩是多少錢，這樣很容易有爭議」、「他只是報價錢，但沒有說單位呀，所以就當盤子囉！」。