今日是清明連假最後1天，中央宣布宜蘭縣新增3例確診個案，皆與桃園舞蹈班傳播鏈有關，都是居家隔離期間陰轉陽。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今日是清明連假最後一天，中央宣布宜蘭縣新增3例確診個案，皆與桃園舞蹈班傳播鏈有關，都是居家隔離期間陰轉陽，其中案24978是案24171的媽媽；案24884是未滿10歲女童，也是案24545號的妹妹；另1位未有案號，是一對雙胞胎案23983與23984的媽媽。

衛生局表示，今天確診者都是居隔期間陰轉陽的個案，對社區的影響非常小，目前社區篩檢站持續提供服務，羅東聖母醫院今日下午2時至6時有增加服務時段，有需求民眾可至醫院篩檢。