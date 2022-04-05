宜蘭增3確診Ct值曝光 桃園舞蹈班傳播鏈持續燒 15:572022/04/05 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日是清明連假最後1天，中央宣布宜蘭縣新增3例確診個案，皆與桃園舞蹈班傳播鏈有關，都是居家隔離期間陰轉陽。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日是清明連假最後1天，中央宣布宜蘭縣新增3例確診個案，皆與桃園舞蹈班傳播鏈有關，都是居家隔離期間陰轉陽。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 今日是清明連假最後一天，中央宣布宜蘭縣新增3例確診個案，皆與桃園舞蹈班傳播鏈有關，都是居家隔離期間陰轉陽，其中案24978是案24171的媽媽；案24884是未滿10歲女童，也是案24545號的妹妹；另1位未有案號，是一對雙胞胎案23983與23984的媽媽。 衛生局表示，今天確診者都是居隔期間陰轉陽的個案，對社區的影響非常小，目前社區篩檢站持續提供服務，羅東聖母醫院今日下午2時至6時有增加服務時段，有需求民眾可至醫院篩檢。 竹縣＋4 仁慈醫院群聚再增4確診 全院將做PCR 桃園＋15足跡曝光 去過遠百、好巿多、統領威秀 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中1例今將公布案號 彰化嘉玲 04:102022/04/04 地方新聞 獨》疫情多點爆發！全台定點診所僅1成 醫直言：吃力不討好 09:232022/04/05 生活 宜蘭中山國小、幼兒園連環爆 居家陰轉陽＋2 12:122022/04/04 生活 桃園＋15風暴未歇 鄭文燦點名2案：恐有新確診者 16:392022/04/04 生活 清明連假第3天湧車潮 國5恐壅塞到深夜 12:572022/04/04 生活 北市12張海量足跡曝光 IKEA、寧夏夜市、SOGO全都中 16:592022/04/05 生活 桃市府收假前先快篩 高市脫罩演出須快篩陰 04:102022/04/05 生活新聞 竹縣仁慈醫院群聚擴大 今暴增13例 累計28人染疫 14:212022/04/05 生活 新北柔道老師傳播鏈延燒 桃園經國國中停課7天 21:032022/04/04 生活 基隆３大學全淪陷 北台灣校園燒不停 04:102022/04/05 生活新聞 基隆＋31 小吃店群聚無延伸個案 林右昌：傳播鏈逐步控制 16:292022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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