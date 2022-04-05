北市5日新增28例，以中山區7例最多，其中5例是家戶感染，或是居隔期間轉陽。這28例當中有11例是剛接獲的案例，目前仍在疫調中，其餘17例則是已經找出感染源或傳播鏈。

衛生局疾管科科長張惠美表示，大安區某百貨公司特展，目前累計9人確診，包括1名顧客與8名工作人員，今天確診的1名顧客就是收到衛生局簡訊通知，在家裡主動快篩陽性，到醫院PCR後確診，總計156人居家隔離，110人陰性、46人檢驗中。提醒3月22日至4月2日特展期間到場參觀的民眾，留意自我健康狀況並居家快篩。

張惠美說，台北市某高職群聚案，目前累計13例，包括分布在2個班級的11名學生，另外2例是老師，已匡列227人居家隔離，安排採檢當中，並且全校停課至11日。

中山區職場也傳出2名個案，目前匡列175人居家隔離，已發送2000多則細胞簡訊，並擴大採檢40人。

張惠美指出，今天中央公布的疫情狀況可知，國內還是有本土病例，連假最後一天民眾應注意健康狀況，有症狀應自行快篩，確認陰性再返回學校或職場，藥妝店跟便利商店能買快篩劑，足跡重疊對象可以到台北市聯合醫院5個院區篩檢。