三立都會台療癒系旅遊節目《我們回家吧2》風格清新，在播出後廣受好評，本周邀請到曾獲「最佳客語專輯」及「最佳客語歌手」的金曲歌后米莎。米莎老家在苗栗三灣，在南部求學、遊歷世界兜兜轉轉幾年後，搬回苗栗內灣居住，四處遷徙的經歷，塑造了她「流動性格」，並將這個性反映在歌曲創作中。

節目中，米莎首度公布自己的秘密據點，她帶曾寶儀去鴨舍撿鴨蛋，鴨子就像小狗一樣跟在她們後面走，接著曾寶儀嘗試親做鹹鴨蛋，並品嘗客家菜，米莎說自己是家裡老么，從小最任性又不回家，因為想做音樂而放棄成大的學業，曾與家人鬧寧靜革命，包括過年有二年都不回家。這次因為節目特別帶寶儀回爸媽古色古香的老家，米莎爸爸還特地殺雞宴客，米莎表示不管如何，爸爸都還是用行動疼愛跟支持她。

爸爸幽默表示由於他哥哥子女發展不錯，所以他認為輸人不能輸陣，當米莎得金曲獎時，他便開玩笑故意虧說：「有親戚不爽喔！」身為客語顧問的米莎爸爸除了偶而會協助米莎的客語發音，這次還在吃飯時唱起了米莎的歌曲。

曾寶儀曾表示為了這節目哭5次，第一次是聽到曾之喬說出「家感」感動不已，而本集除了企劃在旁邊哭到不能自己外，曾寶儀更是激動大哭。米莎替曾寶儀算塔羅牌，在解牌的時候她大哭到久久不能停，事後問她哭的理由是甚麼，曾寶儀笑說：「拍這節目受到老天爺的祝福，不管是嘉賓邀約或是天氣都很順利，彷彿透過這張塔羅牌感覺到老天爺在摸頭，有種突然被肯定、理解的感覺。」於是一股感動湧上來就止不住淚水，她還表示之前拍客家台戲學習到不少客家文化，包括食物、精神，這次是她人生第一次在苗栗山上花兩天一夜，特別是去米莎父母家有拍煮飯過程，真是好有家的感覺，看他們雞鴨都自己養，還開玩笑說：「有種世界末日要來，但有地方可以投靠的感覺。」