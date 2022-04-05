雙胞胎女子團體「BY2」妹妹Yumi，前段時間捲入蕾宏婚變事件，事發後她承認與王力宏過去交往過，但數次強調並未介入男方婚姻，讓外界如同霧裡看花，恐怕事實究竟為何只有當事人清楚，近日姊妹倆逐漸擺脫輿論，似乎是想試水溫般，在社交平台發文出現「《乘風破浪》」四個字，因此陸網盛傳她們將在節目登台亮相。

BY2發出6張高清美圖，姐妹倆穿著低胸米色洋裝，在微博寫下：「一直在乘風破浪的路上，踏著浪一起四處追光」看到關鍵四字，立刻被聯想到知名陸綜《乘風破浪的姐姐》，網友點出這幾張配圖，都已積壓許久，想到不久後的將來就可以見到偶像，興奮說道「太美了，要上浪姐嗎？」、「是我想得那樣嗎」、「果然姐姐要上乘風破浪啦」。

在這篇貼文中，BY2在3日發文特別應景，在貼文尾巴標註「清明遊園會」、「清明小連假第一天」，趁著大家快樂放假時，藉機跟大家打聲招呼，網友見到整篇貼文心情特別愉悅，公開喊話「請姐姐繼續去節目，我們始終守護著你們。」

《乘風破浪的姐姐》是以女星參賽為主的選秀節目，播出兩季以來讓多位30多歲女星再創巔峰，如今第3季即將展開錄影，有份名單就點名台灣5位藝人將參演，包括了王心凌、A-Lin、郭采潔、許茹芸、汪美琪，爆料者聲稱對於這份演出名單，已是最終版且具備可信度。製作單位芒果TV方面，則尚未官宣嘉賓名單。