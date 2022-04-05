清明兒童節連假連續兩天主場出賽的台灣啤酒英熊，繼4日氣走新北中信特攻，5日再以120比88、32分之差重挫桃園雲豹，英熊收下3連勝。

首節雙方6比6平手之後，地主台啤英熊打出12比0攻勢，隨後桃園雲豹回敬11比2高潮追上；第2節英熊同樣先拉出雙位數領先，雲豹一度在羅振峰、湯馬斯連續得分後追到只剩7分差，英熊在該節最後4分鐘團隊投進5記三分球再擴大領先，半場打完英熊66比46擁有領先20分的優勢。

下半場英熊持續壓著雲豹打，第4節開打就得分破百，最終輕鬆獲勝。英熊此役全隊以16記三分球炮轟雲豹，拿下雙方本季交手第3勝。

雲豹洋將士東斬獲全隊最高24分，分，德古拉21分、13籃板，隊長蔣淯安15分，替補「小台」黃聰翰投進4記三分球、進帳12分；雲豹得分集中在外援，湯馬斯狂轟35分、吉倫14分、戴維斯12分，本土球員僅鄭瑋10達雙位數。