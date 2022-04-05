匈牙利警方說，南部城鎮明曾特（Mindszent）今天發生重大交通事故，一輛皮卡車穿越平交道時，不顧警示號誌已亮起，撞上急駛而來的火車，導致列車出軌，數人當場死亡。
法新社報導，匈牙利警方透過聲明表示，「有數人在這起事故中受傷，還有數人當場死亡」。警方並未提供更多細節。
這起事故發生在當地時間上午7時前不久，地點在首都布達佩斯東南方140公里的明曾特附近。
匈牙利當地一家新聞網站報導指出，有7人在這場事故中喪命。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110405
匈牙利警方說，南部城鎮明曾特（Mindszent）今天發生重大交通事故，一輛皮卡車穿越平交道時，不顧警示號誌已亮起，撞上急駛而來的火車，導致列車出軌，數人當場死亡。
法新社報導，匈牙利警方透過聲明表示，「有數人在這起事故中受傷，還有數人當場死亡」。警方並未提供更多細節。
這起事故發生在當地時間上午7時前不久，地點在首都布達佩斯東南方140公里的明曾特附近。
匈牙利當地一家新聞網站報導指出，有7人在這場事故中喪命。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110405
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