案24837曾與花蓮慈濟醫院急診室確診醫師案23649在實驗室有長時間接觸，因而染疫，圖為其足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24875曾與花蓮慈濟醫院急診室確診醫師案23649在實驗室有長時間接觸，因而染疫，圖為其足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24933曾與花蓮慈濟醫院急診室確診醫師案23649在實驗室有長時間接觸，因而染疫，圖為其足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24874為染疫便利商店員工案24686的好友，曾一同赴美式餐廳及調酒店而染疫。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24932為染疫便利商店員工案24686的好友，曾一同赴美式餐廳及調酒店而染疫。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今一口氣新增10例確診案例，其中3例為慈濟大學師生，曾與慈院急診室確診醫師案23649在實驗室接觸，4例則與確診便利商店店員案24686曾有接觸或足跡重疊而染疫，另外3例則是在外縣市接觸確診個案，返鄉後被列為居家隔離對象，經PCR篩檢結果陽性確診。

衛生局長朱家祥指出，案24837、案24875與案24933上月28日曾與慈濟醫院急診室確診醫師案23649在實驗室有長時間的接觸而染疫，醫師上月31日確診後，3人即進行快篩，結果均呈陰性，直到居隔期間，經PCR篩檢結果陽性確診。

案24934則是案24874是好友，曾赴另一間調酒店用餐而染疫。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24935則曾與案24686同時間前往美式餐廳用餐而染疫。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24837為26歲的慈濟大學女學生，Ct值為36，病毒量低，朱家祥研判她可能剛染疫不久，雖然她在外租屋，但對周遭社區傳播力小，且足跡大多都在校園為主。案24875則是54歲女性，為確診醫師的同事，Ct值38.3，本身是大學老師，平常與丈夫同住，足跡除在校園，還有曾到咖啡店、餐廳與藥妝店。案24933則是23歲慈濟大學巴基斯坦男性外籍學生，平常都是住在宿舍，很少離開校園，雖然已接種3劑疫苗，不過其Ct值僅11.7，病毒量高，衛生局未來仍會多加留意該案。

案24935則曾與案24686同時間前往美式餐廳用餐而染疫。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24931足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24874、案24932、案24934及案24935則與慈院對面便利商店確診店員案24686有關。朱指出，案24874是名26歲女性，Ct值為15.2，是牛巴達員工，而案24932為24歲女性，Ct值為17.9，2人均是是確診便利商店店員好友，本月1日曾赴美式餐廳、調酒店等，3日被列為居隔對象後，經PCR篩檢結果陽性確診。

案24872足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24872足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24934則是案24874是好友，20歲男性、知名丼飯餐廳員工，2日2人曾赴另一間調酒店用餐，3日被列入居隔對象後，當天即出現流鼻水、發燒等症狀，經PCR篩檢結果陽性確診，由於Ct值為32.8，病毒量低，朱研判，他可能是去調酒店而染疫。

案24871足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

外縣市確診個案24876返花蓮掃墓足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案24935則因1日曾與案24686同時間前往美式餐廳用餐，3日出現咳嗽、喉嚨痛、頭暈、鼻塞等症狀，4日收到細胞簡訊，前往快篩站快篩結果陽性，經PCR篩檢結果陽性確診。

朱家祥表示，案24874是餐廳服務員，1日被感染後仍有去上班，目前已要求該店立即停業清消，且全數員工被列為居家隔離。另案24874、案24932、案24934確診後前幾天仍有在多家餐酒館活動，呼籲收到細胞簡訊、同時段足跡重疊或認識個案者，請立即前往快篩。

案24931、案24872與案24871因曾在外縣市接觸確診個案，連假期間返鄉掃墓被列入居隔，經PCR篩檢結果陽性確診。外縣市確診個案24876也是因為返花掃墓，經篩檢後確診而出現足跡。

朱家祥表示，此次10例確診個案，目前已居家隔離128人、自主隔離則是38人，採檢166位，清消63處，且自上月31日至本月4日已快篩2917人，揪出3例確診個案，由於目前花蓮地區感染人數持續增加，明起3天，部立花蓮醫院上午9時至下午3點一樣提供快篩服務，9日、10日週末則是中午12時至下午6點，呼籲收到細胞簡訊，同時段足跡重疊，認識確診者，請立即前往快篩。