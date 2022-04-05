東方航空MU5735空難的2部黑盒子日前已送抵北京修復及判讀，空難調查專家預估，解讀工作可能在一兩週內就有結果。

新加坡《聯合早報》引述美媒報導，協助各國發展航空事故調查能力的Plane Sciences公司首席執行官Mike Poole預估，美國對黑盒子的分析可能在一兩週內就有結果。Poole說，由於墜機造成的高速撞擊，他不知道數據是否可以完全恢復，但下載數據、將其轉換為有用的訊息並正確分析細節，需要一定時間。

澳洲運輸安全局的退休空中安全調查員、曾經處理2018年波音737 Max印尼空難事故的Neil Campbell也認為，調查團隊會在一週內獲得相關判讀訊息。

曾在2014年調查馬航370事故的前空難調查員Joe Hattley說，即使黑盒子嚴重受損，也可以從內部的單個存儲晶片中提取訊息，「如果從黑箱裡提取不到任何訊息，我會感到很驚訝。」

東航第1部黑盒子駕駛艙語音紀錄器（CVR）已於上月23日尋獲，當時初步檢查發現存儲單元存在一定損壞，但相對完整；第2部黑盒子是飛行數據記錄器（FDR），也於上月27日尋獲，存儲單元外觀較為完好，但其他部分損毀嚴重。

此外，據陸媒財新網報導，事故已進入技術分析和調查取證階段。美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出的工作小組於2日抵達中國，參與事故調查。該工作小組由授權代表及技術顧問一行共7人組成，在中國民航局組織之下開展工作。

美國國家運輸安全委員會上週說，華盛頓實驗室正在努力判讀墜機前機艙內的最後聲音。