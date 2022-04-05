從2016年選秀首輪被桃猿挑中，捕手張閔勛熬了6年，今年終於成功擠入一軍開季名單。雖然開幕戰由強打林泓育先發蹲捕，張閔勛卻說120場例賽還很長，「有機會就把握，上了場就盡全力幫助球隊！」更期許自己一定要比去年進步，「希望多一倍出賽！」

張閔勛進入中職的頭5季，以2017年在一軍出賽17場最多，去年下半季才爭取到連續上場的機會，總共出賽28場，今年則首度擠入一軍開季名單。

「之前春訓目標就是開季上一軍，但是都沒有實現。」張閔勛說，今年春訓他專注把過程做好，卻達成了過去幾年未能實現的目標。他自我分析，去年下半季獲得連續出賽的機會，對今年躋身一軍開季應該也有幫助。

「一軍出發，上來就是把自己準備好！」張閔勛說，過去幾年的沉潛，讓他知道一定要找到自己的優勢、凸顯自己的不一樣，才能發揮價值做出貢獻。作為捕手，他希望自己先做好防守工作，幫助投手解決打者，「畢竟我們有很多會打的隊友！」如果做好守備提升信心，相信打擊也能提升，把握關鍵機會表現自己。

張閔勛說，之前都遇到最不好的時候，「低潮可以是兩天，也可以是兩個月甚至兩年。」如何用最短時間走出低潮，也是他學到的寶貴經驗。