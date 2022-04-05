基隆一名19歲女科大學生，因3月31日曾接觸到該校另名確診者被匡列採檢並居家隔，後來因出現症狀被採檢，PCR陽性、Ct值12.8，因其被匡列前3月26日曾到台中市梧棲敬拜教會、梧棲東京綜合保齡球館，27日到大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館，3月28日到統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站。

台中市衛生局長曾梓展表示，因該女CT值12.8，依中央流行疫情指揮中心規定疫調足跡必須是其出現症狀前4天，因而公布其在台中的足跡。

還有一名彰化23歲男姓（案24999）4月3日到台中遊玩，曾到中區路得行旅台中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，返回彰化家中開始發燒、喉嚨痛，就醫採檢Ct值13，台中市政府也公告其足跡，已通知相關場域清消。

台中市長盧秀燕也提醒大家注意這兩名確診者足跡時間、地點，如有與確診者足跡重者，若是有重疊者，應盡快去篩檢站採驗，保護好自己就是保護家人。

台中市政府公布外縣市確診者台中足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）