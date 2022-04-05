鴻海(2317)公布2022年3月自結合併營收5073.94億元，較2月4450.25億元成長達11.51％、較去年同期4412.17億元成長達15％。累計首季合併營收1.4兆元，雖較去年第四季1.89兆元減少25.5％，仍較去年同期1.34兆元成長4.83％，雙創同期新高

鴻海指出，3月營收表現優於預期，使首季營收季節性表現為近10年來最佳、表現同步優於預期。展望第二季，目前訂單能見度與市場預期相當，但仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及整體供應鏈對市場供需影響。鴻海預計5月12日召開法說。

鴻海表示，3月四大產品與2月相比，受惠平板新品發布、供應鏈狀況較穩定，伺服器市場整體需求續旺，以及消費性及其他產品零組件需求帶動，使電腦終端、雲端網路、元件及其他產品均繳出雙位數成長，僅消費智能產品因步入新舊產品交替期而略為衰退。

不過，若與去年同期相比，3月四大產品均繳出雙位數成長，其中，電腦終端、雲端網路、元件及其他產品分別受惠平板新品發布、供應鏈狀況較穩定，伺服器市場整體需求續旺，以及消費性及其他產品零組件需求帶動，消費智能產品則受惠手機需求維持高檔。

觀察四大產品首季營收，鴻海表示，雲端網路受惠伺服器需求續旺、消費性及其他產品需求帶動，均繳出雙位數年增率。電腦終端產品受惠平板新品發表及供應鏈管理優勢穩固較多零組件，亦維持顯著年增率。消費智能產品則受惠手機需求維持高檔，仍維持年成長。