台灣新冠肺炎疫情今(5)日破200例，台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊需自主健康管理，台南市的觀光人潮仍逆勢成長，清明連假4天較去年同期多出2成，台南市觀旅局認為南部天氣好且疫情相對穩定，都是遊客持續成長原因。

台南市旅宿業住宿率在清明連假前夕達9成滿，根據台南市觀旅局統計，主要景區在前3天半連假中，聚集65萬人，平均每日20萬人，較去年清明連假平均16萬人，增加約2成。統計數字尚不包括土城正統鹿耳門聖母廟煙火秀的20萬人與後壁國際蘭展單日4萬人。

連假第3天（4日）因天氣放晴，各景區湧現大批觀光客，是遊客最多的一天，各景區中，以中西區的國華海安商圈的逛街人潮奪冠，後壁國際蘭展、延期舉辦的聖母廟煙火秀，都是連假期間的高人氣活動。

台南市觀旅局長郭貞慧指出，連假前兩天因天氣濕冷，各景區雖有觀光人潮，卻未達高峰，甚至有民眾因為低溫跑去泡湯，關子嶺溫泉區連假首日出現3000人。連假第3、4天氣候溫暖，適合出遊，各景區觀光人數都大幅增加，5日因連假尾聲，隨著遊客返鄉，人潮略降。

郭貞慧表示，清明連假期間，雖然全台疫情連日飆破百例，5日甚至破200例，南部疫情卻相對穩定，台南市更連日「加零」，連假最後1天才有1例確診者，民眾較放心出遊，加上4、5兩天氣候好，催出可觀的遊客，整體旅遊數較去年同期逆勢成長。