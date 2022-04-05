空軍松山基地指揮部指揮官楊炳申少將昨晚（4）休假在屏東市接因餐敘酒醉的妻子回家時，疑似妻子喧嘩吵鬧，遭報警妨害安寧，警方獲報後到場關切，楊姓少將妻子因泥醉，當場與2名員警發生拉扯，員警勸導不聽，楊姓少將護妻心切，也朝員警飆罵髒話三字經，警方在1時點許將楊炳申以及妻子兩人以妨害公務現行犯身份逮捕帶回偵辦，經檢察官複訊後無保請回。

警方表示，今凌晨12點半屏東分局崇蘭派出所通報，有人檢舉屏東市廣東路1處民宅妨礙安寧，經派出所2名員警到場勸導後，卻遭到現場一位楊姓男子與妻子與警發生肢體與口角衝突，男方甚至爆粗口罵三字經且與警方拉扯，經員警勸導不聽，員警只好以現行犯身份逮捕，帶回警局以妨礙公務罪偵辦。

據悉當晚是楊炳申的妻子喝醉後先對警方叫囂，之後楊也出面與警發生衝突，夫妻2人都被警方逮捕，

空軍松山基地指揮部肩負執行我國正、副元首、行政首長及高級將領等行政專機空中運輸任務，以及國軍各型機場助導航設施飛測任務，亦負責空軍大臺北地區（含蘇澳與東引外島）補給品物流支援等作業，是一支專業的空中運輸部隊，沒想到如今基地指揮官竟與警方爆發衝突，深深影響國軍形象。