中國政府據報計劃將同意美國監管機構全面獲取在美上市中國公司的審計報告後，包括阿里巴巴、京東在內多個在美上市的中國股票4日均出現大漲。阿里巴巴昨天在盤前交易上漲5％、京東攀升5.9％、拼多多上漲8.5％、嗶哩嗶哩和滴滴出行是漲幅最大的公司之一，高達12％。

新加坡《聯合早報》引述美媒報導，中國證監會會同其他部會於2日就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開徵求意見，修訂草案中特別刪除了「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」等內容，同時明定境外證券監督管理機構可以通過跨境監管合作機制，對中資企業進行調查取證。

報導指出，此舉有可能消除美國監管機構全面獲取在紐約上市的中國公司審計報告的一個關鍵障礙，結束長期以來關於數據共享的爭議。摩根士丹利中國市場策略師王瀅（Laura Wang）前天在一份聲明中說，這是澄清中國在審計爭端上的立場的重要一步，現在就美國存託憑證（ADR）爭端達成最終協議的可能性更高。