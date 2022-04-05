中央流行疫情指揮中心今日公布，本土新增216例，其中33例與基隆相關，市政府於疫情記者會公布3名確診者足跡，案24739於4月2日早上8時至9時曾到過信義市場；案24740於3月31日中午前往仁愛區孝三路郵局。

基隆市長林右昌表示，基隆新增33例，其中小吃店相關8例；中正區某工地延伸2例、托嬰中心6例；校園相關4例；家庭群聚9例；台北校園相關（南港高工）2例；感染源待釐清2例。

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）