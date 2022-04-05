基隆＋33公布足跡 去過信義市場、郵局、報關行 16:442022/04/05 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案24740於3月31日中午前往仁愛區孝三路郵局。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今日公布，本土新增216例，其中33例與基隆相關，市政府於疫情記者會公布3名確診者足跡，案24739於4月2日早上8時至9時曾到過信義市場；案24740於3月31日中午前往仁愛區孝三路郵局。 基隆市長林右昌表示，基隆新增33例，其中小吃店相關8例；中正區某工地延伸2例、托嬰中心6例；校園相關4例；家庭群聚9例；台北校園相關（南港高工）2例；感染源待釐清2例。 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布確診者足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 新北＋91 三峽老師傳播鏈一口氣暴增40例 北北基校園拉警報 三峽群聚＋41 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #足跡 #信義市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆再增警確診疑社區感染 林右昌：警局群聚案結束 16:022022/04/05 生活 北北基桃疫情 高度警戒 04:102022/04/05 財經要聞 本土＋216飆新高 新北91例最多 13:502022/04/05 生活 林右昌居隔結束今出關 曝意外收穫：至少瘦3公斤 10:522022/04/05 生活 陸裁軍大使：禁止生物武器美應作表率 不能成為例外 10:212022/04/05 兩岸 基隆＋31！確診者足跡曝光 八堵車站、3區全聯皆上榜 16:432022/04/04 生活 基隆托嬰中心案增3染疫、校園＋4 林右昌：疫情獲控制 16:392022/04/05 生活 基隆＋31 小吃店群聚無延伸個案 林右昌：傳播鏈逐步控制 16:292022/04/04 生活 桃園＋15風暴未歇 鄭文燦點名2案：恐有新確診者 16:392022/04/04 生活 上海市完成全民核酸採樣 持續實施封控管理 22:302022/04/04 兩岸 基隆9所學校淪陷 高中以下250名學生被匡列 11:182022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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