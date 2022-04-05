【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新冠肺炎的確診人數連日增加，尤其新北市人數最多，連帶篩檢站也出現人潮，還好採檢非常有效率。

連續幾天確診人數增加，只要是跟確診者可能有接觸史的民眾，都會收到核酸檢測 （PCR）的篩檢簡訊通知。因為擔心明天過後還要請假，許多人趕著利用連假的最後一天進行篩檢，還好採檢只要幾秒，加上排隊最多只要10分鐘，非常有效率。

新北市在連續假期還可以進行採檢地方，包括了板橋區的亞東醫院、華江抽水站旁篩檢站，以及新莊區的衛福部台北醫院。

相較於居家簡便的快篩，PCR更準確，可找出隱藏的感染源。依照政府現行規定，無論快篩驗出陰性、陽性，都還需以 PCR 核酸檢測採檢第二次，並進行通報。

如果是因為跟確診者可能有接觸史，收到簡訊通知而前往進行PCR檢驗可以免費，自費的話，快速件（24小時內）的費用是4500元，一般件（48小時內）則是3500元。

由於先前有民眾在海關採檢時鼻子出血，今天來採檢的民眾都很好奇到底會不會痛。多數民眾採檢之後表示完全沒有不舒服的感覺，快速又方便，還有小女生說很好玩；也有民眾表示鼻子有一點痛，可能是戳太深，過了幾分鐘才舒緩。在台北醫院等新北市的幾個檢驗站，都沒有發現有人有鼻子出血的情況。