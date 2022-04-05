首都台北市為全台平均房價最高的行政區，其中信義區更是精華中的精華。有網友將信義區豪宅劃分三區，一為面向101，以信義運動中心放射出去的區域，二為象山公園周邊，三為以博愛國小、興雅國中為中心，放射出去區域；他好奇哪一區算信義豪宅區的一哥？
這名網友在PTT房屋板以「信義區豪宅區一哥算哪邊」為題發文，他認為信義豪宅區大致可分三個區域，以信義計畫商業區周邊來看，分別為「一、面101，以信義運動中心放射出去的區域；二、象山公園旁那塊區域；三、以博愛國小、興雅國中為中心，放射出去的區域」。
原PO分析其中優劣，第一和第三個區域內也有中型公園，邊緣緊鄰老舊市場，分別是吳興街和虎林街，而第二個區域則相對清幽，不過感覺被孤立，而且還很潮濕；他好奇「如果光以這3塊相比，哪一塊區域算是信義豪宅區的一哥？」
貼文曝光掀起網友一番熱議，「一坪百萬的地方嫌潮濕有沒有搞錯」、「2先踢掉」、「信義計劃區以內，編號E、D、F都屬於住宅用地，靠近松德路的環境比較宜居」；不少網友直指博愛國小、興雅國中周邊區域為佳，「絕對3」、「3最爽」、「3，但是只有西面」、「平均單價是3比較高、屋齡也新」。
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