以5G科技力，催動ESG永續力，日月光集團副總經理洪志斌表示，日月光在ESG上是「打斷手骨顛倒勇」，從公司最高的自理單位起身來做，全員動起來，讓將迎來四十歲的日月光挾帶這理念步入另一個四十年的未來成果上。在5G科技力、創造力上，日月光也號召數千家海內外供應鏈，一起合作打群架，每年三月也設立供應商永續技術發展獎，造就供應商平均每年成案大約130件到200件左右，很多新的技術被發想出來。

邁入2022年，ESG持續發光發熱，業界更關注，如何透過5G結合大數據、AI及物聯網等科技力，來加速企業數位轉型，更進一步打造符合ESG的企業永續。2022創新論壇，以「5G科技力，催動ESG永續力」為主題，邀請各界先進探討5G創新應用趨勢。

在論壇的高峰對談中，以產業創新力催動ESG永續力，日月光集團副總經理洪志斌出席表示，日月光2003年站穩世界頂尖位子，從隔年2004年聽到ESG這個新的想法，且面對這個議題，從CSR到最近的ESG大爆發，這一路發展走來，觀察更要如何看待未來發展的。

在2004年思考ESG之後不到十年的2013年，日月光高雄廠爆發K7廢水事件，洪志斌語重心長地吐出「打斷手骨顛倒勇」霸氣，因為日月光先前從來沒有認真想過把公司自理提高足夠層級去看待的ESG事件，而該事件促使日月光做了一個真正轉骨的成長，甚至在整個公司自理端有董事長親自成立自理委員會，也促成永續基金會，2013年很快速地決定往後30年每年投入至少一億元資金，來促成包括水、電、空氣等防治，而此舉動後來也展現出成果，日月光截止到去年為止，已連續六次獲得道瓊永續經營的指數認可。

從哪裡跌倒哪裡站起來，從自理開始積極推動，這個影響可想而知的大，洪志斌指出，當公司最高的自理單位大動作，整個已經變成全民運動，員工也面對客戶、政府、投資單位等也可自豪地侃侃而談，且正向看待所有有關環保議題、循環經濟、永續議題，並甚至影響十年後，將迎來四十歲的日月光挾帶這理念步入另一個四十年的未來成果上。

5G科技力、創造力上，洪志斌談到，日月光也號召數千家海內外供應鏈，一起合作打群架，每年三月也設立供應商永續技術發展獎，造就供應商平均每年成案大約130件到200件左右，很多新的技術被發想出來。

技術創新方面，洪志斌說明，每一個晶圓從台積電、聯電來到封裝廠時，要先磨到一定目標厚度，磨完之後還要切，切動作這樣的廢液含矽量很高，而矽可以重新濃縮再製矽粒、矽錠，其可以做為中鋼煉鋼的增溫劑，可以讓增溫效率變好、升溫非常快，是循環經濟跨產業合作案例。這個也是ESG的著力點出發的成果，若無ESG，也難以發想這樣的機會，也造就另一個循環經濟的產業鏈成形。而日月光內部循環也有案例，如原需花錢處理的廢棄物，因為有循環經濟技術後，達到省錢且碳排放的一舉兩得。

關於人才的部分，洪志斌也有兩個方面見解，退休制度符合相關人力應用和跨人才領域。現在人活的更好更久，但退休年齡卻更年輕，而人才難找，是不是引進外國白領、藍領列為產業討論，洪志斌認為，很珍貴累積幾十年功力的高手們，在各個層級是不是應該思考退休機制，讓人力重新活化起來，他認為可以把人才之前的寶貴經驗發揮出來，使跨產業實戰得以延伸。

上述從技術等談ESG，而我們教育體系，僅將學生、下一代擺在單一科系，洪志斌提到，今時放眼半導體業界如台積電、封測、製造等，新鮮人都可能需要跨兩個科系或是三個科系才能夠安全快速的進入產業，而我們才說要產學結合，以ESG指引、產業需求、投資等新的方向，應該把跨系所、跨系院，甚至跨校，真的地培養出懂得材料、設計、ESG等一切就通透的人才。他認為，現在產業有這需求，而在念碩博士，甚至念大學時，就已經在讀業界的題目了，這將會非常的扎實的布局。