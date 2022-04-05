遊客到宜蘭烏石港旅遊，就是要品嘗新鮮便宜的海鮮，日前有民眾在臉書爆料公社指出，到某家海鮮餐廳用餐，點餐時老闆報價龍蝦1隻1700元，結帳時竟然要價3000多元，讓網友PO網直呼自己被當「盤子」。

網友PO網分享自己在烏石港餐廳用餐的經過，1隻龍蝦、1隻沙母咖哩蟹、1盤中卷，然後同1隻龍蝦頭煮味噌湯，青菜是老闆送的，龍蝦報價1700多元，還說少算2兩，最後報價1500多元，結果結帳時居然要6000多元，詢問下才說龍蝦是3000多元，網友當下崩潰。

網友表示，只點了3種海鮮不至於太貴，而且龍蝦跟螃蟹都有先詢價過才點的，殊不知結帳時的金額，竟然跟當初點餐時報的價格不一樣，竟然全部要6000多元，當下驚呆，直呼無法接受這價格。

店家表示，每次客人點餐前都會告知請參考價目表，熱炒類都有標價，也有圖片可以比照，活海鮮單價是依兩計算，做到好不加任何費用，當天也有現場秤重給客人看，客人從點餐、用餐過程到結帳都沒有反應其他意見。

店家說，對於該客人在臉書上反應的內容，覺得滿難過的，因為疫情關係，生意已經不好做了，希望如果再次碰到這種狀況時，客人能即時反應，他們願意再詳細說明。