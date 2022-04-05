大部分的人都渴望能夠財富自由，但實際付諸行動的人卻很少。命理網站「星座巫師」分享，金牛座、處女座、雙子座、射手座和摩羯座的人，一輩子都為了錢庸庸碌碌，人生最大的目標就是發財。

TOP5：金牛座

金牛座的物慾不高，也沒有立志一定要賺到多少錢，但他們個性務實，遇到大環境不佳的時候，就會產生危機意識，關心自己平時的收支，再加上他們的理財模式偏保守，不太敢投資，因此就算沒有太大的野心，也難以停止賺錢的腳步。

TOP4：處女座

處女座對於自己有一個要求，就是必須維持最基本的溫飽，因此他們總是兢兢業業地工作，如果好不容易買到房子，他們就會開始為了房子打拚，絕不輕易脫手，因為他們害怕失去擁有的東西，於是一直為此努力，並累積越來越多的財富。

TOP3：雙子座

雙子座喜歡照顧別人，因此總是承擔比較多的責任，但他們並不會感到負擔沉重，反而以此為樂，他們對待親近的人十分大方，家人如果伸手要錢，他們也願意付出，並將這種負擔化作動力，每天都積極地工作、賺錢。

TOP2：射手座

大部分的射手座都閒不下來，有了錢就會想要得到更多，開始四處亂砸錢，往往因為一時的貪心被騙，甚至產生負債，不過遇到困難的他們很快就可以重新站起來，只是經常重蹈覆轍，讓自己一直在有錢和沒錢之間循環，過著大起大落的人生。

TOP1：摩羯座

摩羯座從小就非常懂事貼心，總覺得吃家裡的、用家裡的很不好意思，不想要造成家人的困擾，如果自己肩膀上沒有負擔，反而會覺得彆扭，因此他們通常會儘早出社會工作，長大後的他們危機感很強，再有錢也覺得不夠，一生都處於繁忙之中。