有名男子拍下日系轎車山路急速殺彎，豈料，下秒該車便摔入山溝中。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

不少人開車喜歡在山路上享受「急速過彎」的快感，因此，網路上常有人開玩笑表示「彎的過『藤原拓海』，彎不過直接填海」，就有一名網友在臉書分享3照片，從照片可見1輛日系轎車疑似在山路殺彎車速過快，下1張圖便看見該輛車摔入山溝中，讓原PO直言「天氣晴適合進溝，果然沒有讓人失望」；網友看見照片也表示「山溝蓋跑法」、「GR (LOOK)還是保守一點」。

一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文，他表示今(5)日在中部台136縣道上，拍下3張照片；第1張照片是1輛日系轎車在山路過彎，疑似車速過快，便在第2張照片看見該日系轎車已摔入山溝，而在第3張照片可見似乎是車內駕駛無受困情形，平安下車；原PO也在貼文寫下「天氣晴適合進溝，果然沒有讓人失望」。

網友一見這3張照片，紛紛留言表示「這魄力，我給10分」、「山溝蓋跑法」、「倫家GR」、「ALTIS慢慢開就好」、「因該是樹葉太滑了」、「你是GR，不是GTR」、「文太：樹葉是關鍵」、「GR (LOOK)還是保守一點」、「GR為賽道而生，不是賽道往生」。