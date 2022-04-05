國民黨台北市議員羅智強原預定2日上午宣布參選桃園市長，卻在前一晚被國民黨主席朱立倫致電勸退，引發各界關注。資深媒體人黃暐瀚直言，事情演變到現在，結論就是「魚死網破、兩敗俱傷」，國民黨「網破」、羅智強「魚死」。

黃暐瀚今天(5日)在臉書表示，1個月前朱立倫親自南下屏東，陪羅智強走「四百公里台灣行腳」的最後一段路，「那時，兩人是同志，情比金堅」；1個月後，朱立倫卻被傳出深夜打電話「威逼」羅智強不准選桃園，語帶恐嚇、嗆聲「魚死網破」，「此時，兩人情同水火，肝膽俱裂」。黃感嘆，政治就是這麼現實，才短短1個月，關係可以從天堂變地獄。

黃暐瀚坦言，這是國民黨的家務事，民眾未必人人有興趣，他並用8個字做出簡單結論，「魚死網破、兩敗俱傷」。他也認為，所謂「深夜恐嚇電話」這個環節有貓膩，恐將變成兩人決裂的關鍵。

黃暐瀚分析指出，羅智強為什麼暫延宣布參選？羅自己在上周五深夜（上周六凌晨）有說，是因為接到朱主席的電話，但電話內容細節有沒有恐嚇羅智強？國民黨副秘書長王育敏對此表示「沒有回應」，既然沒有否認，就有可能為真，「黨務人士」這兩天卻密集對外解釋：「這通電話，主席跟智強早有約定，不對外透露。」現在不只被透露了，甚至還有對話細節，朱立倫變成網路公敵，人人喊打。

對於朱立倫今天的回應，黃暐瀚直言「好好鱉，殺到流血流滴」，朱立倫跟國民黨為此均受重傷，這點無庸置疑；但約好不對外透露的電話，現在對話細節見諸報端，對羅卻是不利，以後黨內再有誰跟羅密談時，總會多份顧忌。

黃暐瀚還說，國民黨早該考慮在桃園舉辦初選，一了百了。至於羅智強，若是無法得到桃園政治人物的支持，就算最後提名了他，孤軍作戰，沒有後援，最後一樣戰死沙場。結論就是，國民黨「網破」、羅智強「魚死」，兩敗俱傷。