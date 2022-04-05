屏東警方4日深夜10時37分接獲民眾報案指稱，屏東市廣東南路有人酒後喧嘩，員警到場後發現，一名蔡姓女子餐會酒後返家途中，在丈夫楊男攙扶下兩人交談疑因聲量過大，正當員警進一步要勸說，卻遭出手打傷，警方隨即依妨害公務送辦，下午經檢察官偵訊後已無保請回，之後才發現楊男是現任國軍少將指揮官。

蔡女酒醒後哽咽表示，當時真的喝太多、已經斷片，員警到場時，以為對方是老公，才會聲量大了些，或許是肢體動作太大才引起誤會，事後已向警方致歉且獲得諒解。

警方表示，當時獲報到場了解狀況，楊男過程中相當客氣，一直強調是妻子喝醉，自己可以攙扶她回家，卻因動作太大才會不小心揮到旁人。員警事後依妨害公務將人帶回派出所釐清，並移送地檢署複訊，5日下午一時許2人皆被請回。

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