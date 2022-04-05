每年清明連假因為祭祖掃墓，鄉親整理墓地焚燒野草與金紙，火警件數頻傳，台南市消防局不得不每年提前準備預防工作，今年4天連假，台南市共發生24件火警，較去年同期41件大幅降低，台南市消防局認為，除了各區公所事先割草、今年4天連假分散掃墓人群，前兩天下雨濕冷，都是案件數大減原因。

每年的清明節前後，全台各公墓區野地火警頻傳，多數是民眾為了整理墓園，燃燒野草或金紙，餘燼飛灰的火苗飄至草地引燃而起。

台南市民政局在今年清明節前夕，由各區公所事先在全市338處墓區除草，民眾掃墓時不需再放火燒雜草整理墓區，降低失火機率。另外，今年清明連假4天，假期較長，民眾分散天數掃墓，焚燒較不密集，事故發生率較低。主要關鍵是連假前兩天，台南市下雨氣候陰冷潮濕，有助於抑制草地野火與金紙餘燼引燃。

今年因為新冠肺炎疫情肆虐，連日飆破百例，民眾不願群聚，部分提前掃墓，部分直接取消掃墓，掃墓人數較減少，間接讓墓地火警案件數下降。

台南市消防局長李明峯表示，今年清明節前夕，台南市事先防災宣導，加強規畫防火措施及火災搶救演練，不僅公墓林地火警案件數銳減，更減少各墓區的空汙及消防救災人員的奔波辛勞。