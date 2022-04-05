36歲的林姓男子，昨天下午送貨行經潭子區中山路與圓通南路時，因路口一輛車子停在紅線上，致其迴轉不易按喇叭警示；竟遭對方副駕駛座男子痛毆，還揚言他是某政治人物的人，林男挨10幾拳造成頭部及頸部受傷報案；警方今天傳喚涉嫌施暴的徐男到案說明，全案依傷害及妨礙自由罪嫌移送法辦。

警方調查，這起事件發生在4日下午1點多，林男開車送貨要從潭子區中山路經過圓通南路迴轉，因對方將車停在路口轉角紅線處，致林男兩次迴轉才能過，林男就按喇叭警示。

林男遭到徐男毆打後，造成耳後受傷。（民眾提供）

林男卻遭對方竟大罵「叭三小」；林男回說「你們停的轉角處是是紅線耶」，對方副駕駛座一名男子隨即衝下車，到林男駕駛座旁對林男一陣猛打，林男就說要報警，結果再被打，林男下車拍對方車牌自保又再被打；警方到場時雙方已無衝突，被害人表示驗傷後於當日晚間至潭子所報案。

警方表示，經警方積極調閱相關監視器，通知當事人雙方至潭子所到案說明及全力偵辦釐清後，發現33歲徐男涉有重嫌，於5日11時30分許，循線將徐嫌積極追緝到案說明；徐男供稱並未向林姓被害人強調是「顏清標(冬瓜標)的人」，警方於全案調查後，全案依傷害及妨礙自由罪嫌移送法辦。