日本前AV天后上原亞衣現年29歲，在是少數人氣能與波多野結衣、明日花綺羅抗衡的AV女優，在台灣也擁有高知名度；2016年5月20日她正式宣布引退不再拍AV，曾讓無數「亞衣粉」崩潰。上原亞衣之後轉型成為網紅，YouTube頻道超過77萬訂閱；時隔6年她親自大動作宣布復出「又脫了」，將回歸淺草ROCKZA劇場（搖滾座）登台當脫衣舞孃；不過她也強調，跳脫衣舞跟「再當AV女優」畢竟還是不同的。

根據日媒《FLASH》報導，上原亞衣在專訪中回應「為何回歸舞台？」，她表示在自己即將滿30歲之前，想要再度嘗試新的挑戰，繼續製造話題，讓粉絲感到驚喜。她2016年5月在淺草ROCKZA曾展開公演，當時締造連續20天門票熱賣紀錄，相隔6年回歸舞台，粉絲也相當興奮。

上原亞衣2年前轉型成為藝人，所開設的YouTube頻道《あいちゃんねる》（意譯為「愛的渠道」）超過77萬訂閱；她還參與男性美容市場，事業發展相當多元化。然而她身為前AV天后，也想成為後輩的榜樣，此時獲得劇場相關人士的邀約，因此決定閃電回歸舞台。

上原亞衣強調，脫衣舞表演和拍AV是兩回事，脫衣舞是不到現場就看不到的演出，而且充滿藝術性，她說：「脫衣舞會帶來超越情色的感動」。上原亞衣5月1日起將展開為期20天的公演活動，在疫情不斷延燒之際，公演消息火速引發各界關注，光是直播記者會就衝破23萬點擊數。