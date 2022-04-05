5G科技力，催動ESG永續力，中鋼總經理王錫欽表示，碳中和路徑的三大挑戰，技術、氫(資源挑戰)、設備改造(資本挑戰)，三個都需要政府協助。

邁入2022年，ESG持續發光發熱，業界更關注，如何透過5G結合大數據、AI及物聯網等科技力，來加速企業數位轉型，更進一步打造符合ESG的企業永續。2022創新論壇，以「5G科技力，催動ESG永續力」為主題，邀請各界先進探討5G創新應用趨勢。

快20年CSR到最近的ESG大爆發，這一路發展以來，怎麼來看未來發展對於公司自理以及一路的重要觀察？中鋼總經理王錫欽出席論壇的「產業創新力，催動ESG永續力」的高峰對談時表示，ESG就是從股東至上的資本主義，改變成利害關係的資本主義，企業不能只講股東最大化、EPS，而是要兼顧ESG，更要對社會環境的重視。

王錫欽表示，ESG可能會增加短期的成本，但也會增加長期的隱性資產，如公司體質、面對環境衝擊應變、公司形象、客戶性賴度、投資機構青睞等，所以中鋼正面態度看待ESG。

以產業而言，中鋼排碳大，面對節能減碳的壓力越來越沉重，且從客戶、國內外政府、NGO、投資機構、碳邊境調整機制(CBAM)等多方面而來，王錫欽也深刻感覺到減碳已經不是簡單環保議題，是攸關到產業能否存活在供應鏈體系的議題，更攸關產業存亡，需嚴肅面對。

王錫欽點出，ESG之前比較關注S(社會的參與、社會的共好)，E做好環保、循環經濟、碳中和等面向，而G是過去比較忽略的，現在要做好誠信經營、風險管理、資安、智慧財產保護。