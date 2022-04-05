中鋼感受到ESG的浪潮，公司也於108年在董事會底下成立了「公司治理暨永續委員會」，其五位董事會成員，包括三位獨立董事、一位具有企業工會的員工董事，還有王錫欽總經理本人，分成四個小組，管理E、S、G、風險管理，責成相關副總之相關工作規劃，定期跟委員會董事會報告，就是中鋼將ESG拉高董事會層級。

三碳的壓力，碳中和、碳定價、碳關稅。面對環保議題，王錫欽提到，五六年前中鋼就有個五G策略(五個綠色策略)，一開發綠色製程；二生產綠色產品，帶動消費者的外部減碳；三投入綠色再生能源如太陽風電和離岸風電；四結盟綠色夥伴落實推動綠色經濟，如台積電水處理產生氟化鈣污泥，中鋼拿回來做成人造螢石，投入煉鋼裡面；五倡導綠色生活。

綠色製程，王錫欽也舉例，因鋼鐵製程很長，從投料進去要十幾天，跑三公里經過十五個製程，但這中間也充滿了節能減碳的機會，用科學的方法去鑑別所有可以減碳的機會，做一些落實的推動。中鋼過去十年一共鑑別出1163個節能減碳的方案，造成節能減碳的效果有135萬噸的二氧化碳，等於一年利用這樣的方法，就可以減碳0.65%，而這裡面有包含應用人工智慧物聯網的先進數位科技，來提升製程的效率。

綠色材料、綠色產品方面，像高強度的汽車鋼，使汽車變得比較輕、能耗比較低，高能效的電磁鋼片做出來的馬達，電耗也比較少，以此為例，電動車T廠使用的馬達高檔電磁鋼片逾九成都來自於中鋼。中鋼與供應鏈一起減碳，國發會發布以後運具都要電動化，所以中鋼相信未來實現運具電動化的過程中，可以做出利他且利己的一些節能鋼材的貢獻。而綠色能源的領域，包含創能、儲能、節能，儲能方面，中鋼也有陸續著手在做儲能的系統。

鋼鐵產業優勢，王錫欽認為是產業聚落，其聚落非常顯著，而聚落效應就是彼此分工綿密、串接得很好，雖然是小廠但對於所負責製程的領域、非常專精，就是所謂的隱形冠軍、中堅企業，台灣到處都是珍珠也都是優勢、佔有不可或缺難以替代的地位，但也是個隱憂，畢竟是小廠，碳中和、ESG、升級轉型的力道較弱，所以中鋼一直以來有一個理念，覺得現在不是單一公司競爭，而是一個生態體系的競爭。中鋼好，沒辦法高枕無憂，需要客戶好、下游好，中鋼才會好。

中鋼從民國95年開始推動用鋼產業的研發聯盟，也成立的產業服務團，給予下游客戶、下游廠商多元服務，令他們能升級轉型，ESG也是一樣，所以中鋼有個理念，叫做向上要求、向下服務，就如同國發會主導的淨零排放路徑，其中所提出的國家淨零原則「先大後小」、「以大帶小」的概念。ESG難以單打獨鬥，運用大廠的影響力，讓ESG擴散到供應鏈裡面，形成共好，善盡中鋼的產業、社會責任。

王錫欽最後也提到，碳中和路徑的三大挑戰，技術、氫(資源挑戰)、設備改造(資本挑戰)，三個都需要政府協助，政府收了碳費是不是能補助產業，做前瞻技術的研發，值得大家討論。而氫能目前全世界已有幾十個國家做好氫能國家發展戰略規劃，目前台灣也還沒有具體規劃。