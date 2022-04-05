西螺果菜市場交易量占全台三分之一，周邊產業道路四通八達，交通流量極大，因無交通號誌車禍事故頻傳，尤其漢光果菜市場旁產業道路幾乎每天發生一起，地方民代數度尋求改善仍無見效，居民陳情裝設紅綠燈才能終結車禍。

西螺鎮蔬果運輸量大，經過農地重畫過的產業道路筆直且無交通號誌，除農人通行，自小客車、貨車、菜車也偏愛，近年車流量變大，駕駛人貪快疏於減速，車禍事故傷亡率很高。

漢光果菜市場的振安路看似產業道路，車流量如一般道路大，沿途缺乏交通號誌，是西螺鎮最危險道路之一，幾乎每天都發生車輛擦撞，縣議員李明哲屢接獲陳情盼改善，5年來協助畫設跳動路面、裝反光鈕、塗螢光漆、設閃光號誌，但降低車禍次數有限。

李明哲日前召集縣警察局交通隊、西螺分局、鎮公所、新安里辦公處會勘的前一日，又發生一起自小客車與摩托車相撞事故，自小客車犁田衝破圍牆，接著撞毀農用井，可見撞擊力之大。

李明哲表示，漢光果菜市場的警衛目睹車禍不計其數，自述打電話報警打到心驚，周邊住戶也抱怨目睹車禍慘狀到會做惡夢！眾人的心願是爭取裝設交通號誌，強迫各式車輛減速，才能釜底抽薪。縣警局交通隊表示將研議。

雲林縣的產業道路多，近3年來無號誌路口交通事故頻傳，2019年517件、2020年537件，已故雲林縣警察局長朱宗泰生前親自主持召開「本縣轄內非號誌路口事故防制改善」會議。

縣警局擇定斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮為示範區域，在路口畫設「停」、「讓」的標誌、標線，改善路口交通安全環境，不過西螺果菜市場周邊產業道路仍經常發生車禍。