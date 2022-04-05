中華電信5日表示，因應國內COVID-19疫情升溫，暨清明連假大量人潮移動、聚集可能增加之風險，中華電信已從3月28日就開始實施分艙分流，並將執行至4月10日。

業務性質無法以居家辦公方式完成者，以原辦公室或異地上班為原則。

中華電信強調，清明連假期間有參加掃墓、喜宴、大型餐敘、遶境等活動、且業務性質可居家辦公者，可申請居家辦公至4月10日。

未居家辦公且需於4月10日之前返回工作場所者，可自行購買單支家用抗原快篩試劑，費用由中華電信支付。中華電信強調，員工若清明連假有參加大型聚會，上班前可自行先做快篩，費用公司付。

中華電信表示，返回工作場所前一天進行一次檢測，如出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉等疑似症狀，需依疾管署規定自行就醫，確認篩檢陰性能能進入辦公室。

有下列情形者，得由單位主管核給居家辦公：

（1）與確診者同一樓層辦公或住同一棟大樓者，或與居家隔離者同一辦公室辦公或同住者。

（2）與確診者足跡重疊並接獲主管機關簡訊者。

（3）家中有受疫情影響學校停課之子女者，或本人接種疫苗致身體不適，或須親自照顧接種疫苗致身體不適之長者或幼兒者。