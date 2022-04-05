42歲日籍女星佐藤麻衣2014年帶球嫁台塑集團長孫王泉仁，育有兒子「小王子」，但2017年傳出婚變，麻衣獨自帶兒回日本，過著偽單親的生活。近日，麻衣在社群平台PO近照，對外預告「新的開始」，引起關注。

麻衣2日在twitter上傳自拍照，畫面中，她的臉在美膚濾鏡的修飾下，整體狀態容光煥發，完全猜不出實際年紀，麻衣也寫道：「A new beginning」，宣告新的開始。另外，她也PO帶小王子賞櫻花的照片，對於兒子4月將成為小學新鮮人，有感而發地寫道：「新的一年，新學期的開始。每年走在櫻花樹下的人，都帶著燦爛的笑容，如釋重負的笑容，對新生活的期待，又帶著些許緊張」，欣賞櫻花的同時，麻衣也領悟到時間不等人及孩子的成長，不禁勉勵：「我想我會開始一個新的開始。」

麻衣2日上傳自拍照，42歲的外型一樣美麗。（圖／推特@麻衣）

麻衣的小王子本月將上小學。（圖／推特@麻衣）

不僅如此，麻衣也在新創辦的IG帳號繼續發著「新開始」的動態，3月中旬更寫下：「新的開始，不要忘記自己。我要過我的生活，不要忘記是什麼讓我活著，當你迷失在你的生活中。」似乎對人生理出新的想法，但沒再深入說明，只神秘兮兮地賣關子：「still a secret…（還是個秘密）」外界僅能了解麻衣字句都沒提過丈夫王泉仁，婚姻狀態令人好奇。

麻衣當年甜蜜嫁給王泉仁，起初也跟其他新婚夫婦一樣，在社群帳號分享夫妻的幸福日常，未料婚後3年感情生變，王泉仁傳出有空姐新歡，且女方已有身孕，但遭宏仁集團否認。面對丈夫的花邊新聞，麻衣去年底打破沉默發聲：「我們沒有離婚」，對外宣示主權的意味濃厚，不過夫妻倆目前分居中，經營遠距離婚姻確實較為費心。