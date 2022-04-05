花旗集團美東時間4日宣布，中東市場巴林的消費金融業務，由Ahli United Bank（AUB）同意收購。AUB在中東地區和英國等8個市場，擁有消金通路，為典型的中東地區區域銀行，在此次收購案中，獲得花旗在當地的零售銀行、信用卡和無擔保貸款業務，不包括花旗的法人金融業務。

花旗表示，此交易預計將在今年下半年完成，且會繼續在致力於繼續為巴林的當地、區域和全球機構客戶提供服務。

這筆交易是在亞太地區、歐洲、中東和非洲（EMEA）的第9筆出售，2021年4月宣布出售13個海外市場消費金融業務至今，除了花旗韓國銀行直接關閉，目前還有中國大陸、俄羅斯、波蘭3個市場尚未完成。其中，俄羅斯市場出售過程遇上俄烏戰爭，花旗銀行遵循美國政府的國際制裁，已決定加速退出俄國市場。

花旗銀行的全球策略由現任執行長范潔恩（Jane Fraser）2021年上台時宣布，海外消金業務大部份出售，海外的財富管理業務則聚焦在高資產客群，退出13個市場的消金業務，同時在新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國和倫敦，設置4個區域財富中心。花旗的巴林消金業務出售後，將更突顯阿拉伯聯合大公國在中東財管市場的中心角色。