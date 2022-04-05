為紀念1949年「四六事件」，台灣師範大學音樂系將在明（6）日舉辦「未竟之夢」音樂會，作曲家蕭慶瑜所譜寫的交響詩《未竟之夢》也將首演，紀念這段歷史傷痛，也祈願世界和平。

「四六事件」發生在1949年，台大、師大有大批學生遭到當時政府逮捕與處決，這段歷史傷痕，身在其中的還有當時仍就讀師大的作曲家許常惠，他一度被拉上卡車，當時與他熟識的舍監要他趕緊下車。他生前經常談起這段經歷。

音樂會策劃人、鋼琴家葉綠娜表示，交響詩《未竟之夢》以許常惠親身經歷的事件為基礎譜寫，「蕭慶瑜老師加上了英文標題『We Have a Dream』，這是源自1960年代美國黑人民權運動領袖馬丁．路德．金恩博士一場極為著名演講的稱呼，他在該次演說中，強力且有說服力地描述他對於黑人與白人，有天能和平、平等共存的遠景時，不斷重複使用的『I have a dream』。」

葉綠娜表示，整場音樂會的選曲也別具意義，包括法國作曲家梅湘的《時間之終結》，是梅湘在二戰期間被德軍俘擄時所作；魏樂富《暗夜的螃蟹》是敘述1947年二二八事件，在台北發生的真實事情，這次是鋼琴加上打擊樂的版本；由陳瓊瑜所作的《憶．福爾摩莎：為中提琴與鋼琴》，是對白色恐怖之追憶與哀悼。此外，還有許常惠的長笛獨奏曲《盲》。

演出將於4月6日在台灣師大古蹟音樂廳登場，免費入場。