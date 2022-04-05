台南今天新增1起本土確診病例，但令人擔心的反而是高雄薩克斯風樂手案24795，曾與1308名市民足跡重疊，台南也加開4站篩檢，民眾關心防疫是否升級？市長黃偉哲說，中央都沒升級了，台南非熱區也不會升級，但會隨疫情進展，滾動式檢討防疫措施，「防疫軟著陸，沒有防疫硬升級」，例如明天開學，防疫措施從嚴，也鼓勵企業要求員工快篩陰性再上班。

黃偉哲指出，台南市會針對特殊事件做防範，例如因應樂手確診，就針對吹奏樂器跟演唱歌手規定新規範。即起起要求婚宴、大型餐會、演唱會及各類型餐廳，包含酒吧、餐酒館等吹奏樂器及演唱歌手，須「脫口罩」演出，應有當日快篩或PCR陰性證明，才能演出，且不得步下舞台與民眾互動，避免再產生傳播鏈。

由於高雄市長陳其邁宣布，國營事業關鍵基礎作業紅區人員，連假結束開工前須做快篩，黃偉哲今天被問及是否跟進？他說，目前防疫措施均為全國一致，且台南目前疫情尚無熱區，不用這麼做，但他鼓勵企業這麼做，確實也已有部分企業要求員工自行快篩。

此外，黃偉哲也呼籲，個案24795足跡重疊但未被通知採檢的民眾，主動聯絡並篩檢，另，因剛經歷連假，南來北往的民眾如有到墾丁參加音樂祭，或日前因高鐵停電而出入台南站的民眾，也希望能到衛生所領取快篩試劑。

針對連假結束，學生返校上課的相關校園防疫，教育局長鄭新輝說，除了校園全面消毒，也要求學生上學前量體溫，下午第一節課前量體溫，全程戴口罩，中午用餐須架隔板，班級人數少的班級可不用，但須保持一定距離。

在預防性停課機制方面，台南市所屬學校學生只要有同住家人被匡列，該名學生可請防疫假2天；1班有1名師生被匡列，全班停課2天，全校停課1天進行清消；學校1班只要有1名師生確診，全班停課10天，全校停課3天清消及疫調；若是全校2名師生確診，即全校停課10天。