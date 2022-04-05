便利商店幾乎攻佔台灣各角落，甚至推複合店型，舉凡合併生鮮超市、洗衣店，讓更加滿足民眾方便。7-11先前和COLD STONE攜手成為冰店。為了慶祝酷聖石冰淇淋15周年，全台逾百間直營門市及7-11×COLD STONE複合店合力推出「酷聖石日」，今年上半年每月10日享第2杯10元優惠。

酷聖石冰淇淋直營門市15周年慶主題以繽紛慶典、暢玩遊樂園的概念出發！8日(五)推出兩款精心研發、色彩吸睛的經典冰淇淋「芋來芋愛你」與「棉花糖心樂園」，不僅顏色外型出眾，更用心搭配多層次口感，讓每一口冰都享受如置身樂園慶典的歡樂童趣。

今年上半年度每月10號，到酷聖石冰淇淋直營門市享中杯以上第二杯10元；至7-11×COLD STONE複合店全品項冰淇淋享第二杯10元；另外，4／20至5／17連續28，7-11也推獨家活動，酷聖石酷樂杯任選第二杯10元。