受到封城和農曆年後淡季效應影響，上海航運交易所SCFI貨櫃運價指數續11周下跌，不過大陸海運巨頭中遠海控發布重磅訊息，表示今年首季淨利潤暴增78%，推升周五（1日）股價亮燈漲停。專家預估，台灣貨櫃三雄龍頭長榮第1季每股盈餘（EPS）可能高達18元，年增157%，幾乎是中遠海控的2倍，股價有機會在清明過後發動攻勢。

中遠海控去年營收年增94.9%，達3,336.9億元人民幣，淨利潤大增8倍至892.96億元，今年首季盈利估計可達276億元人民幣，年增78.64%；以息稅前利潤計，首季賺393億元，年增98%。利多消息，帶動中遠海控股價1日亮燈漲停。

長榮海運2021年合併營收4,894.07億元，年增136.34%，毛利率達61.69%，稅後盈餘為2390.15億元，年增880.98%，每股盈餘（EPS）為45.57元，營收與獲利均創下新高。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，他預估長榮今（2022）年第1季EPS會高達18元，比去年首季7元， yoy成長157%，清明前股價上漲3.5元，重返季線之上，中遠海控首季成長78%都能拉上漲停，長榮成長157%，幾乎是中遠海控的2倍，股價有機會在清明過後發動攻勢。

他提到，SCFI貨櫃輪運價指數第11周下跌，是因為上海封城，造成生產和出貨不順，運價連跌可以理解，但清明過後，上海封城結束，

很多商品急著要出貨，到時運價會上漲。（編按：上海原本5日解封，但當局因疫情考量繼續實施「封控管理（封城）」）

蔡明彰還強調，受到通膨、聯準會升息和俄烏戰爭因素影響，很多產業尤其是科技業，第2季經營環境恐不如預期，如消費電子產品的PC、手機，甚至面板、記憶體、顯卡等都面臨營運挑戰。

從個股來看，他提到，記憶體的華邦持續破底，聯發科股價雖守住900元大關，但大陸智慧型手機已傳出砍單20%，對晶片一哥壓力大增；並提醒投資人少碰這些股票，以免吃力不討好，不妨留意第2季還有機會成長的部分伺服器和資料中心等個股。

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