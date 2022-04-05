俄烏戰爭一個月後，俄羅斯明顯改變戰略方向，原本企圖攻烏克蘭北部與基輔一線的俄軍已主動撤出，也包括基輔郊外的安東諾夫機場(Antonov Airport ，也稱霍斯托梅爾機場Hostomel Airport)。包括CNN在內的西方記者能夠前往採訪，親眼確認毀於砲火的An-225「夢想」 ( Mriya)運輸機。

CNN報導，An-225的世界最大的實用化運輸機，全球僅1架，在戰爭爆發前，An-225很不巧的返回安東諾夫機場進行例行維修，機庫遭到轟炸，飛機也毀掉了。

俄軍放棄安東諾夫機場，外界得以仔細觀察An-225的殘骸。(圖/airlineratings)

機庫的前後都被炸彈擊中，原本的機庫拱門已拆成碎片，裡頭的An-225當然無法悻存，機身被炸斷了，燒出一個燒焦而扭曲的大洞。巨大的翅膀垮在地上，其中一具引擎掉在地上被燒毀。

破爛機鼻掉在前面，上面自印有烏克蘭藍色和黃色條紋，以及官方名稱的「225」，前方的「Antonov」部分落到別的地方。很明顯，這架飛機已成殘骸，無法再修復了。

雖然飛機毀了，但烏克蘭政府立即表示要重建，烏克蘭外長庫萊巴(Dmytro Kuleba)在推特上寫道：「俄羅斯可能已經摧毀了我們的夢想號，但他們永遠無法摧毀我們建立一個強大、自由和民主的歐洲國家的夢想，我們終將獲勝！」

但儘管 AN-255已成殘骸，但烏克蘭部隊現在收回該機場，仍有許多士兵在為這架飛機拍照留令，顯然夢想號在烏克蘭人中的象徵性地位，還是沒有減弱，或者說，它成了一種俄羅斯戰爭罪行的象證。

An-225是被哪方的砲火摧毀還沒有定論，烏克蘭表示，早在24日，俄軍試圖以空降兵佔領機場時，就已炸毀該機，而俄羅斯則說，是烏克蘭的砲火炸到機庫造成，總之沒人願意為毀掉世界最大飛機這一「罪名」負責任。

如果烏克蘭真想要復活An-225，只剩一個辦法，那就是將還在基輔的2號機給完成，它的工程進度停留在約70%。