竹北市國際標準200公尺競速滑輪溜冰場，因周邊缺乏停車空間及觀眾席，未能做為全中運滑輪溜冰競賽場地。（羅浚濱攝）

新竹縣在睽違47年之後，明年4月將承辦全國中等學校運動會，縣長楊文科要求以最高規格籌辦這項全國綜合性運動賽事，教育局已訂定21項競賽場地，估計場地修繕和增購器材費用要5億餘元，目前中央只補助1.6億元，縣府編5千萬元，還差3億餘元將積極向中央爭取到位。

新竹縣去年參加全國中等學校運動會獲得14金、13銀及22銅佳續，是歷年得獎牌數最多的成績，教育部核定新竹縣承辦2023年全中運，教肓局已展開大動員，期打造主場優勢，讓縣內選手們能登峰突破。

縣長楊文科日前在王爺壟運動公園開幕時，預告明年新竹縣首次承辦全中運，其中滑輪溜冰競賽就選在該公園設置的國際標準200公尺競速滑輪溜冰場，因竹北市華興街也有相同的場地，有地方人士希望能在竹北辦。

教育局長楊郡慈表示，2020年12月啟用的竹北市國際標準200公尺競速滑輪溜冰場，周邊缺乏停車空間，觀眾席不多，湖口的場地停車方便，並有較多的觀眾席，是雀屏中選的主因。

楊郡慈說，全中運參賽選手超過2萬人，為辦好這項全國性賽事，日前召集113位校長就權責及工作職掌劃分5部31組，分行政部、典禮部、服務部、競賽部及行銷部，讓全縣國中小教職員總動員承辦21項競賽種類。

教育局開會後擇定，新竹縣立體育場、體育館、游泳館進行7項賽事，竹東鎮立網球場、明新科大、竹北高中、新湖國中及新埔國中等學校進行15項賽事。

同時，商借石門水庫進行輕艇和划船賽事，自由車場地賽和越野賽則向台中市借場地進行，希望能提供最優質的競賽場地及賽會服務，讓來自全國的選手大展身手。

楊郡慈說，經實際勘查全中運相關場地後， 初估修繕及必須增添的運動器材要5億餘元，其中單是新竹縣立體育館修繕聖火台及周邊設施就要1億餘元。

楊郡慈指出，教育部目前補助全中運1.6億元場地修繕及活動費，縣府今年編列全中運經費有5千萬元，還有3億餘元的缺口，會極積持續向中央爭取補助，讓場地相關修繕工程能順利推動。