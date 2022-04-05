台灣四季溯溪協會一行8人隊伍，趁清明連假欲從桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，未料今日上午其中一名趙姓隊友遭落石擊中臉部，口鼻大量出血及鼻梁斷裂，意識模糊不清，隊友見狀緊急請求消防局救援，為搶快救援，並申請直升機支援，終於在下午2點14分完成吊掛，趙男經治療後脫離險境，沒有生命危險。

高雄市政府消防局指出，今日上午10點接獲民眾報案，表示有溯溪協會8人在清明節連假首日，自桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，預計4月10日於東埔結束行程，沒想到今日於荖濃溪溪谷第四天行程，其中年約48歲的趙姓隊友遭落石擊中臉部，口鼻大量出血且意識不清，緊急請求消防局救援。

消防局立即派遣4名山搜人員偕同梅山管制站2名巡山員前往救援，經情蒐發現，前往受傷民眾待救位置，需步行3天才能抵達，為了及時搶救患者性命，於是申請空勤總隊直升機支援，並於下午2點14分空勤總隊直升機（NA-713）完成吊掛，於2點38分降落屏東縣里港朧祥河濱公園後，交由美濃救護車載往義大醫院治療。

警消表示，受傷趙姓男子經治療後，已脫離險境並恢復意識，同行山友因此提早返隊結束行程，消防局呼籲民眾，進行溯溪活動應由合格教練帶領並注意各項安全裝備，如頭盔、救生衣、護膝、溯溪鞋等安全確保裝備，隨身攜帶通訊設備，並下載119報案APP，遇到狀況時立即向外界求援，並尋找安全處所等待救援。