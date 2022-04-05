清明節掃墓，民眾常要在祖先墳墓清理雜草，或是整理周邊環境，讓先人們有個乾淨舒服的好環境；然而，有名正妹在臉書放上一名男子對先人「不敬」的誇張的影片，影片中該男子站在墓碑上，拿起水管做出疑似在「噴尿」舉止，還一副樂在其中的樣子，正妹原PO痛罵「晚上睡覺肯定腳上會有瘀青」，網友見影片也罵翻「早晚卡到陰」、「道德淪喪，厄運難逃」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並上傳1部13秒影片，她在貼文寫下「實在有夠『歐北來』」；影片中可見一名穿紫色上衣男子站在墓碑上，並拿著水管放在腹部前，做出疑似在「噴尿」的樣子，並往周遭其它公墓噴水，該男子還手足舞蹈樂在其中；原PO也對該男子的行為舉止痛罵「晚上睡覺肯定腳上會有瘀青」。

影片一出，網友紛紛留言表示「道德淪喪，厄運難逃」、「這個頭殼，早晚會被牽走的」、「太可怕了」、「有時候寧可信其有，不可信其無，不要鐵齒」、「別亂玩」、「這個在笑可能也沒多久了」、「這樣子不敬，早晚出事」、「一群好兄弟會去你家集合開派對的」、「早晚卡到陰」、「亂亂亂，就算是自家的祖墳也不能這樣」。