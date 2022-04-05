消防人員將疑似熱痙攣男子搬運下山。（翻攝畫面）

新北市瑞芳區1名年約30歲男子今（5）日下午1時許上山掃墓，在南子吝步道往山頂途中疑似熱痙攣，新北市消防局獲報派員到場，將男子搬運下山送醫後已無大礙。

據了解，該名男子前往掃墓途中出現四肢抽筋、盜汗症狀，經救護人員判斷疑似熱痙攣。瑞芳、九份消防分隊均派員前往救援，抵達時男子意識清楚，但無法行走。

消防人員接力將男子搬運下山，至登山口由救護車後送基隆長庚醫院治療觀察，目前生命跡象穩定。