新北男掃墓疑熱痙攣抽筋 消防員接力搬下山送醫 17:532022/04/05 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員將疑似熱痙攣男子搬運下山。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員將疑似熱痙攣男子搬運下山。（翻攝畫面） 新北市瑞芳區1名年約30歲男子今（5）日下午1時許上山掃墓，在南子吝步道往山頂途中疑似熱痙攣，新北市消防局獲報派員到場，將男子搬運下山送醫後已無大礙。 據了解，該名男子前往掃墓途中出現四肢抽筋、盜汗症狀，經救護人員判斷疑似熱痙攣。瑞芳、九份消防分隊均派員前往救援，抵達時男子意識清楚，但無法行走。 消防人員接力將男子搬運下山，至登山口由救護車後送基隆長庚醫院治療觀察，目前生命跡象穩定。 代掃墓、代磕頭 大陸另類白色經濟 男子綠島潛水疑嗆水 同行教練發現異常帶上岸急救 #男子 #掃墓 #熱痙攣 #搬運 #消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化埔心樹葬園區不立碑造墳 墓園像公園也能很有溫度 13:252022/04/05 生活 苗栗前縣長傅學鵬宗族掃墓 400人齊聚一堂場面盛大 15:082022/04/05 寶島 新化停電號誌失靈 警疏導掃墓車隊 04:102022/04/03 地方新聞 清明節連假掃墓行 苗栗公立場域參拜有限制 11:372022/04/03 生活 中市公墓火警件數降 消防局陸空並進展績效 16:402022/04/04 社會 清明連假避壅塞 王國材建議分散掃墓時間 13:332022/04/02 生活 台中清明節前雨綿綿 掃墓火警數大降 04:102022/04/05 地方新聞 花蓮暴增10例 3人返鄉掃墓確診 海量足跡又見慈濟大學 16:112022/04/05 生活 清明連假公墓野火案件銳減 台南消防局曝關鍵原因 17:182022/04/05 社會 彰化議員參選人朝友甩巴掌 遭黑衣人拿鐵椅痛扁影片曝光 18:482022/04/04 社會 屁孩爬祖先墓碑灑水亂噴 網一看全傻了：有夠亂來 17:072022/04/05 搜奇 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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